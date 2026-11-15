انصارالله از حمله پهپادی به دو ایستگاه پمپاژ نفت و حمله موشکی به اهدافی در ریاض خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد که این جنبش با استفاده از پهپاد، دو ایستگاه پمپاژ نفت در مسیر خط لوله شرق به غرب عربستان در منطقه ریاض را هدف قرار داده است.

سریع همچنین گفت که این جنبش فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض و مرکز مالی این شهر را با دو موشک بالستیک هدف قرار داده است.

افزون بر این، به گفته او نیرو‌های سعودی در اردوگاه قوه در جنوب یمن و مواضع مجاور آن در استان لحج نیز هدف حمله شش موشک بالستیک قرار گرفته‌اند.

خط لوله شرق به غرب عربستان که با نام «پترولاین» نیز شناخته می‌شود، حدود ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و نفت مناطق نفت‌خیز شرق این کشور را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. 

این خط لوله که به عربستان امکان می‌دهد نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز صادر کند، اواخر شهریور هدف حمله پهپادی قرار گرفت. در آن زمان، خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ آن آسیب دید و فعالیت آن به‌طور موقت متوقف شد. 

همچنین در ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) سخنگوی نظامی انصارالله از هدف قرار دادن یک ایستگاه پمپاژ در مسیر همین خط لوله خبر داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: خط لوله نفت ، عربستان ، انصارالله یمن
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