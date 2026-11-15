باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی در بازدید میدانی از روند اجرای طرح هادی روستای حسنلو ضمن اعلام پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه اظهار کرد: در فاز نخست این طرح تحول‌آفرین ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و زیباسازی معابر و اماکن عمومی روستا هزینه شده است.

وی با اشاره به اقدامات گسترده صورت گرفته در این پروژه تصریح کرد: اجرای سنگ‌فرش معابر، دیواره‌سازی و جداره‌سازی منطبق با بافت تاریخی، المان‌سازی، ساماندهی ورودی روستا و احداث پارک تفریحی از جمله اقدامات شاخصی است که با هدف ارتقای کیفیت زیستی روستاییان و بهبود منظر عمومی به انجام رسیده است.

مقدم در ادامه با تأکید بر هم‌افزایی توسعه زیرساختی و ظرفیت‌های میراثی، افزود: علاوه بر اقدامات عمرانی نظیر آسفالت‌ریزی و دیوار‌های حفاظتی، رنگ‌آمیزی و پیرایش بصری روستا نیز در دستور کار قرار گرفت تا چهره‌ای متناسب با شأن تاریخی و گردشگری حسنلو برای ساکنان و گردشگران مهیا شود.

بهمن محبی معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن استان نیز در این بازدید بر لزوم تداوم نظارت بر کیفیت اجرای فازهای پایانی تأکید کرد.