باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - علی‌سجاد جلالی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگان گفت: صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، مأموران یگان حفاظت محیط زیست در عملیاتی مشترک موفق به شناسایی و تخریب هشت کومه (محمیه) غیرمجاز مورد استفاده برای زنده‌گیری پرندگان مهاجر در این شهرستان شدند.

او افزود: این عملیات با حضور و همکاری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، محیط‌بانان اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان و نیروهای پاسگاه محیط‌بانی میشداغ اجرا شد.

جلالی با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در جریان این اقدام، علاوه بر تخریب هشت کومه غیرمجاز، تورهای مورد استفاده برای زنده‌گیری پرندگان، چوب‌ها و سیم‌های به‌کاررفته در این سازه‌ها نیز جمع‌آوری و از چرخه فعالیت‌های غیرمجاز خارج شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگان با تأکید بر اهمیت حفاظت از پرندگان مهاجر خاطرنشان کرد: کومه‌ها و سازه‌های غیرمجاز زنده‌گیری، تهدیدی برای امنیت پرندگان و تنوع زیستی مناطق طبیعی به شمار می‌روند و مقابله با این روش‌های غیرمجاز از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست است.

او ادامه داد: پرندگان مهاجر نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی دارند و صیانت از جمعیت این گونه‌ها نیازمند نظارت مستمر، برخورد قانونی با متخلفان و همکاری جوامع محلی است.

جلالی در پایان تأکید کرد: گشت و کنترل مناطق و مقابله با شکار و زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان مهاجر با هدف حفاظت از حیات‌وحش و صیانت از تنوع زیستی استان خوزستان با جدیت ادامه خواهد داشت.