رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک، از توقیف عملیات کشت غیرمجاز در اراضی ملی این شهرستان خبر می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - اراضی ملی، سرمایه‌ای مشترک است که حفاظت از آن وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، تصرف و شخم غیرمجاز این اراضی، به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی در خوزستان بدل شده است؛ چالشی که با حضور به‌موقع یگان حفاظت می‌تواند مهار شود.

امید کرمی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک می‌گوید: با اقدام به‌موقع نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اندیمشک، عملیات شخم غیرمجاز در اراضی ملی توقف گردید.

او افزود: در راستای صیانت و حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی، نیروهای یگان حفاظت با حضور به‌موقع در عرصه‌های ملی، از ادامه عملیات شخم غیرمجاز جلوگیری کردند.

آقای کرمی ادامه می‌دهد: در این رابطه متخلف شناسایی و برای تشکیل پرونده و ارجاع به مقام قضایی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان احضار گردید.

او در پایان می‌گوید: شهروندان طبیعت‌دوست در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی و قطع و حمل غیرمجاز چوب، موارد را به سامانه ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.

شخم غیرمجاز در اراضی ملی، فقط یک تخلف نیست؛ ضربه‌ای است به سرمایه‌ای که متعلق به همه نسل‌هاست.

حالا با توقف این عملیات و معرفی متخلف به دادگاه، گامی در مسیر حفاظت برداشته شده است. اما پرسش این است: آیا برخوردهای قضایی، بازدارنده‌ای برای تکرار این تخلفات خواهد بود یا اراضی ملی همچنان در معرض تصرف قرار دارند؟

برچسب ها: اراضی ملی ، طرح آبخیزداری
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