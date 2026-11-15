عادل طاهری جوان گمشده مازندرانی که ۱۸ سال پیش ناپدید شده بود امروز در میان استقبال خانواده و مردم به ساری بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل طاهری جوان اهل روستای افراچال شهرستان ساری که در بیست و سوم آبان ماه ۱۳۸۷ از خانه خارج شده بود و دیگر بازنگشته بود پس از گذشت ۱۸ سال و در سالروز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و با انتشار کلیپی از مراسم عزاداری آن حضرت در قم شناسایی شد و امروز به زادگاهش بازگشت.

در طول این سال‌ها پدر و مادر عادل و همه بستگان و دوستان، ساری و تمام شهر‌های استان مازندران و حتی بسیاری از شهر‌های کشور را برای پیدا کردن عادل جست‌و‌جو کردند، اما رد پایی از عادل پیدا نشد.

عادل طاهری که دچار بیماری کم توانی ذهنی بود نمی‌توانست حرف بزند و به همین خاطر با مشکل مواجه بود و نمی‌توانست خودش را معرفی کند.

در روز جمعه ۲۲ آبان ماه امسال و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) کلیپی در فضای مجازی از عزاداری آسایشگاه انوار آفتاب مرکز نگهداری معلولان در قم پخش شد که به دنبال پخش این کلیپ، خانواده عادل طاهری توانستند گمشده خود را پس از ۱۸ سال شناسایی و پیدا کنند.

دیروز شنبه ۲۳ آبان خانواده عادل طاهری راهی قم شدند و در آسایشگاه انوار آفتاب قم توانستند پس از ۱۸ سال بار دیگر عادل را در آغوش بگیرند و دیدار‌ها تازه شود.

در طی این سال‌ها عادل مهمان شهر قم و دیار حضرت معصومه سلام الله علیها بود و مردم دیار قم چه خوب از مهمان خود پذیرایی کردند.

امروز یکشنبه ۲۴ آبان ماه بار دیگر عادل پس از ۱۸ سال دوری از خانواده و شهر خود به زادگاه ساری بازگشت و مورد استقبال خانواده و مردم نوع دوست این شهر قرار گرفت.

برچسب ها: جوان گمشده ، اولین دیدار
خبرهای مرتبط
​​​​​​​نجات جان جوان گمشده در دل کویر
۲ ماه از مفقودی جوان ۳۷ ساله در جنگل کردکوی گذشت
دیدار مادر و جوان مفقودشده پس از ۱۸ سال + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حل معمای سرقت طلاجات میلیاردی با دستگیری سارق در ساری
برداشت ۱۵۰۰ هکتار مرکبات از باغ‌های بابل
ورود سامانه سرد و بارشی از امشب به مازندران
ضرورت حفاظت دقیق از کالا‌های اساسی؛ واردات حجم قابل توجه گندم و روغن از بنادر مازندران
افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران
انجام مطالعات خاک ۶۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مازندران
آخرین اخبار
انجام مطالعات خاک ۶۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مازندران
برداشت ۱۵۰۰ هکتار مرکبات از باغ‌های بابل
حل معمای سرقت طلاجات میلیاردی با دستگیری سارق در ساری
ضرورت حفاظت دقیق از کالا‌های اساسی؛ واردات حجم قابل توجه گندم و روغن از بنادر مازندران
افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران
ورود سامانه سرد و بارشی از امشب به مازندران
آغاز انسداد سه‌روزه محور کندوان