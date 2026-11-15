باشگاه خبرنگاران جوان - سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان گفت: لاشه فقه، یوزپلنگ نر و شناخته‌شده زیستگاه‌های توران شاهرود و یوزکنام، از سوی یوزبانان حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام در شرق استان سمنان پیدا شد؛ بررسی‌های اولیه حاکی از احتمال مرگ طبیعی این یوزپلنگِ بیش از ۱۰ ساله است، هرچند علت قطعی مرگ او پس از انجام بررسی‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

وس افزود: بر اساس بررسی‌های لاشه یوزپلنگ فقه، از ساییدگی شدید دندان‌ها و ناخن‌های این یوزپلنگ حکایت دارد و هیچ نشانه بیرونی از جراحت یا درگیری روی بدن او مشاهده نشده است.

به گفته وی، مجموعه این شواهد احتمال مرگ طبیعی «فقه» را تقویت می‌کند، اما علت قطعی مرگ پس از بررسی‌های تخصصی مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یوزپلنگ «فقه» نخستین بار سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یک یوزپلنگ بالغ و قلمروطلب مشاهده شد. برآورد‌ها نشان می‌دهد این یوزپلنگ هنگام مرگ بیش از ۱۰ سال سن داشته است.