نمایش اون شب با موضوع شهادت شهید عباس اسدی برگزیده جشنواره تئاتر زندانیان استان قم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بیست و چهارمین جشنواره تئاتر زندانیان استان قم گرامیداشت هنرمند فقید کوروش زارعی در حسینیه شهدای زندان مرکزی قم برگزار شد.

 در این رویداد هنری که با حضور مسئولان مختلف استان قم از جمله حجت‌الاسلام ربانی سرپرست اداره کل زندان های استان، سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم، ملایی رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر استان، یوسف پور رییس خانه مطبوعات و جمعی از اصحاب هنر و رسانه استان قم برگزار شد، ۹۳ نفر از زندانیان استان قم، به اجرای توانمندی های خود در عرصه تئاتر صحنه ای و خیابانی پرداختند.

کمیته داوران جشنواره امسال متشکل از مهدی ملاک بازیگر تئاتر و سینما، سید صدرا میره ای نویسنده و کارگردان و حجت الاسلام حجت احسان بخش نویسنده و از اصحاب رسانه استان قم بود که در نهایت نمایش «اون شب» که به لحظات شهادت عباس اسدی و اغتشاشات دی ماه سال گذشته می پرداخت، به عنوان نمایش برتر این جشنواره انتخاب شد.

همچنین در حاشیه این جشنواره، از مادر و خواهر شهید عباس اسدی که مهمان ویژه این برنامه بودند، تقدیر  و یکی از اثرهای تجسمی که ساخته دست زندانیان بود به خانواده این شهید گرامی اهدا شد.

درخشش نمایش «اون شب» با موضوع شهادت شهید عباس اسدی

درخشش نمایش «اون شب» با موضوع شهادت شهید عباس اسدی

درخشش نمایش «اون شب» با موضوع شهادت شهید عباس اسدی

درخشش نمایش «اون شب» با موضوع شهادت شهید عباس اسدی

درخشش نمایش «اون شب» با موضوع شهادت شهید عباس اسدی

درخشش نمایش «اون شب» با موضوع شهادت شهید عباس اسدی

برچسب ها: هنرهای نمایشی ، تئاتر
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