رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج گفت: حمله گرگ به اهالی روستای کندر چهار نفر را روانه بیمارستان کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0631\u0636\u0627 \u062a\u0648\u0646\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0631\u062c \u06af\u0641\u062a: \u0633\u0647 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u06a9\u0646\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u062c\u0632\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0631\u062e\u06cc\u0635 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0634\u062a: \u0646\u0641\u0631 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0632\u0646 \u0645\u0633\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062c\u0631\u0627\u062d\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062a\u062d\u062a \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.