رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج گفت: حمله گرگ به اهالی روستای کندر چهار نفر را روانه بیمارستان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید رضا تونی رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج گفت: سه نفر از اهالی روستای کندر به دلیل آسیب دیدگی جزیی از بیمارستان ترخیص شدند.

وی بیان داشت: نفر چهارم زن مسنی بود که دچار جراحات بیشتر شده و همچنان تحت درمان است.

برچسب ها: حمله گرگ ، جراحات شدید
خبرهای مرتبط
حمله گرگ به گله گوسفندان در روستای توده شیروان
حمله گرگ گرسنه به آغل گوسفندان در اهر
حمله ۳ گرگ منجر به زخمی شدن چوپان کوهرنگی شد + تصاویر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انتقاد نماینده البرز از تیم اقتصادی دولت: تمرکز بر حواشی، معیشت مردم را به خطر انداخته است
کلاهبرداری جدید با نام «وام پلیس فتا»!
حمله گرگ در کرج چهار نفر را روانه بیمارستان کرد
آخرین اخبار
حمله گرگ در کرج چهار نفر را روانه بیمارستان کرد
کلاهبرداری جدید با نام «وام پلیس فتا»!
انتقاد نماینده البرز از تیم اقتصادی دولت: تمرکز بر حواشی، معیشت مردم را به خطر انداخته است
جاده کرج - چالوس بسته است؛ تردد از محورهای جایگزین