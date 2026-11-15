چهارمین سالگرد شهدای امنیت مشهد شامل شهیدان «حسین زینال‌زاده، دانیال رضازاده، حسن براتی و رسول دوست محمدی» یکشنبه شب در محل شهادت آنان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالگرد چهار شهید امنیت مشهد که در آبان ماه ۱۴۰۱ بر اثر اغتشاشات به شهادت رسیدند در چهارراه «مجد» مشهد و مقتل این شهدا در قالب تجمع‌های شبانه برپا بود.

کارشناس مذهبی و مروج فرهنگ جهاد و شهادت در این آیین گفت: دشمن بر طبل جنگ نظامی می‌کوبد، اما به دنبال پیروزی در جنگ شناختی است.

حجت‌الاسلام حسین آقامیری افزود: دشمن بر طبل جنگ نظامی می‌کوبد تا ما را دچار خطای محاسباتی کند، اما فتح خود را بر جنگ شناختی بسته است.

وی اضافه کرد: در جنگ نظامی سرداران را ترور می‌کنند، اما در جنگ شناختی تریبون و نریبون داران را حذف می‌کنند، مسایل فرعی را اصلی جلوه می‌دهند و واقعیت‌ها را واژگون می‌کنند.

استاد حوزه ادامه داد: آمریکا یقین دارد در جنگ نظامی حریف جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود، اما در تلاش است تاب آوری مردم را بشکند.

آقامیری گفت: دشمن می‌خواهد مردم ایران را به جان هم بیاندازد و به دنبال ایجاد اختلاف در اجتماعات مردمی است از این رو مطرح می‌کنند پرچم قرمز در اجتماعات در مقابل پرچم جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: دشمن بداند پرچم خونخواهی همان پرچم جمهوری اسلامی و پرچم جمهوری اسلامی پرچم خونخواهی است.

به گفته وی در جنگ ترکیبی قرار داریم و باید هوشیار باشیم و گوش به فرمان رهبری میدان را حفظ کنیم. جغرافیای ایران نابود کننده رژیم صهیونیستی است.

برچسب ها: سالگرد ، شهدای امنیت
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