باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزرای امور خارجه استرالیا، کانادا، ایتالیا و انگلیس روز یکشنبه از رژیم صهیونیستی خواستند با پایان دادن به تأخیرها، امکان دسترسی فوری، سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به سراسر نوار غزه را فراهم کند.

این چهار وزیر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که با وجود وخامت اوضاع در غزه، حدود ۱۵۰ هزار چادر و دیگر اقلام ضروری در مرز‌های این منطقه در انتظار ورود هستند.

بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، بارندگی‌های اخیر که از ششم نوامبر (۱۵ آبان) آغاز شده، بیش از ۴۶ هزار خانوار، معادل حدود ۲۲۶ هزار نفر در غزه را تحت تأثیر قرار داده و به بیش از ۴۰ هزار سرپناه آسیب رسانده است. بیش از ۹ هزار سرپناه نیز بنا بر گزارش‌های اولیه، به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید بسیاری از خانواده‌های آواره در چادر‌های فرسوده و با وسایل خواب مستعمل زندگی می‌کنند و برای مقابله با سرمای زمستان آمادگی کافی ندارند.

تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه تاکید کرده که این خطر‌ها در صورت ورود چادر‌های مقاوم و اقلام ضروری زمستانی قابل پیشگیری بودند و خواستار بازگشایی همه گذرگاه‌ها و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه شده است.

منبع: رویترز