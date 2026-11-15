وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر جنگ آمریکا درباره شمشیر و قانون، با یادآوری سرنوشت یک سردار رومی که در آخرین لشکرکشی خود شکست سنگینی خورد، نسبت به تکرار اشتباهات تاریخی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به اظهارات وزیر جنگ آمریکا نوشت: «با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید»؛ این جمله را یک سردار رومی بر زبان آورد که آخرین لشکرکشی‌اش، با وجود برتری عددی نیروهایش، به شکستی سنگین انجامید. او پس از فرار از میدان نبرد، گردن زده شد.

عراقچی در ادامه با تأکید بر لزوم عبرت گرفتن از تاریخ، این جمله را یادآور شد: «کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند.»