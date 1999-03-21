قرارگاه نجف اشرف (نیروی زمینی سپاه) در اطلاعیه‌ای از انهدام تیم تروریستی پژاک در مرز‌های غربی کشور توسط رزمندگان تیپ تکاور انصارالرسول خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه نجف اشرف (نیروی زمینی سپاه) در اطلاعیه‌ای از انهدام تیم تروریستی پژاک در مرز‌های غربی کشور توسط رزمندگان تیپ تکاور انصارالرسول خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

یک تیم از گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و انجام اقدامات تروریستی را داشتند، در مرز‌های غربی کشور تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و در پی درگیری با رزمندگان تیپ تکاور انصارالرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، منهدم گردید.

در این عملیات، مقداری سلاح، تجهیزات و مواد انفجاری نیز از این گروهک کشف و ضبط شد.

 این اقدام در نتیجه هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و رزمندگان غیور تیپ تکاور انصارالرسول صورت گرفته است.

برچسب ها: نیروی زمینی سپاه ، تیم تروریستی
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