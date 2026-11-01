رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: پرونده قتل مرحومه «سارا برومند» با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات قضایی و انتظامی قاطع در کمتر از ۱۰ روز به مرحله صدور کیفرخواست رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین زرندی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در پی وقوع قتل مرحومه سارا برومند در شهرستان گلبهار، مجموعه قضایی استان با همکاری نیروی انتظامی و انجام اقدامات قضایی و انتظامی لازم، فرایند شناسایی متهم، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به این پرونده را با جدیت و سرعت در دستور کار قرار داد که در نهایت پس از شناسایی متهم و انجام تحقیقات جامع، پرونده در کمتر از ۱۰ روز به مرحله صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسید.

وی اضافه کرد: در پی وقوع این حادثه تلخ، اقدامات گسترده‌ای با هدف شناسایی عامل یا عاملان جنایت و کشف ابعاد مختلف پرونده آغاز شد.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا نیروی انتظامی با همکاری و هماهنگی دادستانی شهرستان گلبهار، اقدامات تخصصی و عملیاتی لازم را انجام داد و با پیگیری‌های مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و انتظامی، متهم این پرونده شناسایی و به جرم خود اعتراف کرد.

زرندی گفت: پس از شناسایی متهم پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس پرونده با انجام تحقیقات جامع و همه‌جانبه، بررسی مستندات و ادله موجود و انجام اقدامات قانونی مورد نیاز، فرآیند تحقیقات مقدماتی را با سرعت و دقت دنبال کرد.

به گفته وی، پرونده پس از صدور کیفرخواست برای ادامه فرآیند رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شد.

سارا برومند، زن ۲۷ ساله‌ روز چهارم آبان‌ ماه در شهر گلبهار ناپدید شده بود.

تلاش‌ های مستمر و هوشمندانه کارآگاهان و همکاری تنگاتنگ دادستان شهرستان گلبهار سرانجام در ۱۵ آبان به کشف پیکر مقتول و شناسایی عامل جنایت منجر شد.

منبع: روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی