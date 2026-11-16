باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمیدرضا علی عسگری، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره آگهی فروش امیر حسین محمودی در روزنامه رسمی اظهار کرد: به نظرم کار اشتباه، غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی بوده است. حالا هر چقدر که به نظرم سن محمودی در حد و اندازه آن گلایه‌ها نبود و اصلا جایگاهی نداشت که بعد از باخت پرسپولیس بیاد و آن صحبت‌ها را انجام بدهد. آدم از یک جوان توقع اشتباه کردن را دارد، اما از باشگاه توقع نمی‌رفت. من متاسفم که این اتفاق با اطلاع باشگاه رخ داده است.

علی عسگری درباره اینکه باشگاه پرسپولیس به جای حفظ سرمایه اش قصد دارد او را بفروشد، گفت: بله، متاسفانه این مسائل در فوتبالمان وجود دارد. محمودی بازیکن جوان و کم تجربه‌ای است و باید این مسئله در خانواده پرسپولیس حل می‌شد. من تعجب می‌کنم که باشگاه پرسپولیس در جریان آگهی فروش محمودی قرار دارد.

بازیکن سابق پرسپولیس بیان کرد: به نظرم پرسپولیسی‌ها حتما باید محمودی را نگه دارند، چون بازیکن مستعدی هست و آینده درخشانی دارد، به شرطی که بتواند اخلاق و رفتار حرفه‌ای داشته باشد.

او درباره اینکه محمودی خواستار افزایش رقم قراردادش شده است، گفت: هر چیزی راهی دارد. باشگاه پرسپولیس قرارداد محمودی را به عنوان بازیکن تیم جوانان ثبت کرده بود. به هر حال باید مراحلی سپری شود تا آن قرارداد تغییر پیدا کند. در مجموع مصاحبه محمودی اشتباه بوده است. من هم از رفتار محمودی و بیشتر از رفتار باشگاه متاسف شدم.

علی عسگری درباره اینکه باشگاه پرسپولیس برای جلوگیری از اغوای محمودی آگهی فروش زده است، گفت: من اطلاعی از این موضوع ندارم، اما کار غیر حرفه‌ای بوده است و همیشه رفتار حرفه‌ای وجود داشته است. به نظرم آگهی فروش محمودی کار چیپ، زشت و غیر حرفه‌ای بوده است. همچنین معتقدم باشگاه پرسپولیس باید محمودی را نگه دارد.