باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ادموند بزیک، مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه شکایت باشگاه پرسپولیس از رضا شاهرودی صحت دارد، اظهار کرد: من اطلاعی از این موضوع ندارم.

بزیک درباره نحوه جذب بازیکنان در آکادمی پرسپولیس گفت: به نظرم تنها سالی هست که ما بازیکن تحمیلی که از طرف مدیریت معرفی شده باشد، نداشتیم و بازیکنان را سرمربیان با همفکری کادرشان انتخاب کردند. فکر می‌کنم نفرات زیادی آمدند و رفتند و این بازیکنان انتخاب شدند. امسال تنها سالی بوده که ما بازیکنانی انتخاب کردیم که اکثرشان بازیکن ملی بودند و یا سابقه خوبی در فوتبال پایه داشتند.

مدیرآکادمی باشگاه پرسپولیس درباره اظهارات رضا شاهروی مبنی بر اینکه بزیک بله قربان گوی باشگاه هست، بیان کرد: اگر من بله قربان گوی بودم ۴۰ روز طول نمی‌کشید که قرارداد بازیکنان را امضا کنم و به مدیران باشگاه بدهم تا این قرارداد‌ها را قبول کنند. من اگر بله قربان گوی بودم هر چه باشگاه پرسپولیس به من می‌داد، امضا می‌کردم، اما امسال کمترین افزایش قرارداد ما ۱۰۰ درصد و بیشترین افزایش قرارداد ما ۳۰۰ درصد بوده است. همچنین برخی از مربیان ما میلیاردی پول می‌گیرند. همچنین من و همکارانم نزدیک ۴۰ روز رفت و آمد داشتیم تا این موضوع به سرانجام رسید. من فکر می‌کنم اتفاق خوبی هست و تنها سالی هست که ۳۰۰ درصد افزایش قرارداد داشتیم. همه اعضای کادر فنی را دستشان را باز گذاشته بودیم تا خودشان نفراتشان را انتخاب کنند.

او افزود: یکی از صحبت‌های رضا شاهرودی این بود که من فقط نوریس باقری را به باشگاه پرسپولیس آوردم در حالی که او را هم کادر امید و هم کادر جوانان می‌خواستند و قبل از اینکه من به آکادمی پرسپولیس بیایم، باقری را بچه‌ها انتخاب کرده بودند و من این مربی را به پرسپولیس نیاوردم. نوریس باقری را همه از لحاظ فنی و اخلاقی می‌شناسند. من روز اول به همه مربیان گفتم که نفراتشان را خودشان انتخاب کنند و من فقط نظارت کرده‌ام و در آخر خود مربیان انتخاب کردند و ما نظارت داشتیم. من بازیکن معرفی کرده‌ام، اما تحمیل نکرده‌ام. اگر آن بازیکن لیاقت داشته و در سلیقه مربی بوده آن بازیکن گرفته شده است. من هیچ وقت در عمرم بازیکنی را به مربی تحمیل نکردم و نخواهم کرد.