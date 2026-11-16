باشگاه شباب الاهلی امارات خواستار جذب امیر حسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیس نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود امیر حسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیس از باشگاه شباب الاهلی امارات پیشنهاد خوبی دریافت کرده است و این بازیکن به امارات می رود، اما این موضوع صحت ندارد.

طبق پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که هیچ پیشنهادی از باشگاه شباب الاهلی برای محمودی فرستاده نشده است و لژیونر شدن این بازیکن شایعه ای بیش نیست.

البته یک رقابت جالب بین ایجنت ها شروع شده و هر یک قصد دارند وکالت محمودی را با طرح این پیشنهادها بگیرند.

به هر حال برادر محمودی گفته که خودم هستم و لازم نیست که پول به جیب ایجنت ها برود. محمودی در این مقطع ترجیح می دهد که ایجنت نداشته باشد و برادرش کارهای نقل وانتقالاتی اش را انجام بدهد.