باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، با بیان اینکه تجاری‌سازی گندم ارتباط مستقیمی با کیفیت این محصول دارد، اظهار کرد: دولت در هیئت وزیران موضوع کیفی‌سازی گندم را مطرح کرده است، در حالی که زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای تحقق این هدف فراهم نیست.

وی افزود: کیفی‌سازی گندم و خرید محصول بر اساس کیفیت، زمانی محقق می‌شود که دولت الزامات و مقدمات مورد نیاز را به‌درستی فراهم کند؛ این در حالی است که در شرایط فعلی کود فسفاته به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار ندارد و قیمت کود پتاس نیز بالاست.

هاشمی با اشاره به مشکلات تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی تصریح کرد: سموم باکیفیت و مناسب در دسترس نیست و همه کشاورزان نیز امکان استفاده از بذرهای اصلاح‌شده را ندارند. از سوی دیگر، بذر به‌موقع و با قیمت مناسب در اختیار کشاورز قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین با وجود این مشکلات، انتظار دولت برای کیفی‌سازی گندم باید بر چه مبنایی باشد؟

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با ابراز تردید نسبت به نتایج اجرای طرح تجاری‌سازی گندم ادامه داد: به اعتقاد من، این طرح در نهایت نمی‌تواند به نتایج مطلوبی منجر شود؛ چراکه انحصار خرید و فروش گندم، آرد و نان در اختیار دولت است و دولت نیز تمایلی به واگذاری این انحصار ندارد. در چنین شرایطی، تجاری‌سازی گندم نمی‌تواند دستاورد قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به قرار گرفتن موضوع تجاری‌سازی گندم در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه گفت: این موضوع در دستور جلسه قرار گرفته است، اما پیش از ورود به بحث تجاری‌سازی باید تکلیف قیمت‌گذاری مشخص شود تا کشاورزانی که در حال حاضر بلاتکلیف هستند، بتوانند با اطلاع از قیمت محصول، برای کشت تصمیم‌گیری کنند.

هاشمی در ادامه درباره امکان عرضه گندم در بورس نیز اظهار کرد: بخش عمده کشاورزان کشور خرده‌پا هستند و امکان ورود به بورس را ندارند. از سوی دیگر، الزامات و زیرساخت‌های لازم برای عرضه این محصول در بورس فراهم نشده است؛ بنابراین اگر کشاورز با شرایط فعلی وارد بورس شود، متضرر خواهد شد و ناچار به خروج از این بازار است.

عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به تجربه عرضه جو در بورس خاطرنشان کرد: سال‌ها پیش تجربه مشابهی در زمینه عرضه جو در بورس داشتیم که این تجربه نیز موفق نبود؛ از این رو، پیش از اجرای طرح عرضه گندم در بورس باید شرایط و الزامات لازم برای حضور مؤثر کشاورزان فراهم شود.