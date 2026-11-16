باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش سامانه پایش کیفیت هوای کشور، ایستگاه‌های ۲۵ آبان، استانداری اصفهان، انقلاب، بهارستان غربی، خرازی، دانشگاه صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رودکی، رهنان، سپاهان‌شهر، فرشادی، فیض، کاوه، کردآباد و ولدان در شرایط قرمز و آلوده برای عموم قرار دارند.

همچنین ایستگاه‌های پارک زمزم، زینبیه و میرزا طاهر در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس قرار گرفته‌اند. در این میان، تنها ایستگاه پروین وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

مطابق اطلاعات این سامانه در شهرهای اطراف اصفهان که مجهز به ایستگاه پایش کیفیت هوا هستند، ایستگاه‌های خمینی‌شهر و شاهین‌شهر در شرایط قرمز و آلوده برای عموم قرار دارند. همچنین در شهرهای کاشان و قهجاورستان و نیز در محور شرق و منطقه قهاب، وضعیت هوا در سطح آلوده برای گروه‌های حساس گزارش شده است. با این حال، ایستگاه‌های بیمارستان صاحب‌الزمان شهرضا و نجف‌آباد، کیفیت هوای پاک را نشان می‌دهند.

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان روز گذشته اعلام کرد که مدارس کلان‌شهر اصفهان تعطیل نیستند و فعالیت خود را ادامه می‌دهند اما تاکید شد که فعالیت‌های ورزشی صبحگاهی و برنامه‌هایی که مستلزم حضور در فضای باز است، نباید برگزار شود.

کلان‌شهر اصفهان در ۲ تا سه روز گذشته شرایط آلودگی هوا برای گروه‌های حساس و عموم را تجربه کرده است.