باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان فرسوده، از برنامه خروج ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل کشور خبر داد و گفت: این طرح با استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت و همزمان با ارائه گواهی اسقاط، به‌صورت نقدی و بدون جایگزینی اجرا می‌شود.

حاتمی با اشاره به وضعیت ناوگان فرسوده کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۱۴ هزار دستگاه کشنده در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها بیش از ۲۵ سال عمر دارند و از ایمنی پایینی برخوردارند. تردد این خودرو‌ها علاوه بر کاهش کیفیت رانندگی و افزایش احتمال وقوع حوادث، موجب افزایش آلایندگی و مصرف سوخت می‌شود.

وی افزود: از مجموع کشنده‌های موجود، نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه بیش از ۵۰ سال عمر دارند. برخی از این خودرو‌ها عملاً تردد نمی‌کنند، اما همچنان از کارت سوخت آنها استفاده می‌شود و برخی دیگر نیز با وجود سن بالا در جاده‌ها تردد دارند و پیمایش انجام می‌دهند که نتیجه آن افزایش قابل توجه مصرف سوخت و آلایندگی است.

حاتمی ادامه داد: در همین راستا، با هدف خروج این خودرو‌ها از ناوگان، شیوه‌نامه‌ای بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه جدید مصوب هیئت وزیران طراحی شده است تا حدود ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال، با استفاده از منابع حاصل از ارائه گواهی صرفه‌جویی سوخت و همزمان با صدور گواهی اسقاط، به‌صورت نقدی و بدون جایگزینی از ناوگان خارج شوند.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان فرسوده با بیان اینکه خروج این خودرو‌ها به کاهش مصرف سوخت و آلایندگی کمک می‌کند، تصریح کرد: با اسقاط این کشنده‌ها، مصرف سوخت و آلایندگی ناشی از فعالیت آنها به صفر می‌رسد و منابع مالی پرداخت‌شده نیز می‌تواند در سایر بخش‌های مورد نیاز هزینه شود.

ظرفیت اسقاط سالانه ۱.۷ میلیون خودرو و موتورسیکلت

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای توسعه اسقاط و نوسازی ناوگان گفت: تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به ارائه مشوق‌هایی برای اسقاط و نوسازی از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت اشاره دارد. بر اساس برآوردها، اسقاط هر خودرو می‌تواند حدود سه هزار تا سه هزار و ۲۰۰ لیتر صرفه‌جویی سوخت به همراه داشته باشد.

حاتمی افزود: اگر بتوانیم منابع حاصل از این صرفه‌جویی را دوباره به چرخه اسقاط و نوسازی بازگردانیم، می‌توان انتظار داشت ظرفیت اسقاط به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.

وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده، ظرفیت اسقاط سالانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ایجاد شده است؛ البته تحقق کامل این ظرفیت به پیش‌نیاز‌هایی وابسته است که یکی از مهم‌ترین آنها، تولید سالانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان فرسوده ادامه داد: در یک سناریوی خوش‌بینانه، اگر سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت اسقاط شود، در کنار آن حدود ۲.۴ میلیارد لیتر صرفه‌جویی مصرف سوخت نیز محقق خواهد شد. این میزان صرفه‌جویی می‌تواند زمینه اسقاط و خروج حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو از ناوگان را به‌صورت رایگان و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت فراهم کند.

حاتمی با تأکید بر ضرورت استفاده از منابع مالی متنوع برای اجرای طرح‌های اسقاط اظهار کرد: تمام فشار مربوط به اسقاط نباید بر دوش مردم یا خودروسازان باشد؛ چراکه تحمیل هزینه‌های اسقاط به خودروسازان می‌تواند موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات شود؛ بنابراین باید از محل منابع و ظرفیت‌های دیگری از جمله صرفه‌جویی مصرف سوخت نیز برای تأمین هزینه‌های این طرح استفاده کرد.

تردد حدود ۱۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ناوگان خودرویی کشور اشاره کرد و گفت: در مجموع نزدیک به ۴۲ میلیون دستگاه انواع خودرو شامل سواری، وانت، کامیون، اتوبوس، کامیونت و سایر وسایل نقلیه در کشور وجود دارد که بخشی از آنها فعال و در حال تردد هستند و بخشی نیز ممکن است تردد نداشته باشند.

حاتمی با اشاره به آمار وسایل نقلیه فرسوده اظهار کرد: از مجموع ناوگان کشور، حدود ۱۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت و خودروی سواری فرسوده در حال تردد هستند و با احتساب سایر کاربری‌ها، تعداد وسایل نقلیه فرسوده کشور به حدود ۱۶ میلیون دستگاه می‌رسد.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان فرسوده با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد از این ناوگان در تهران متمرکز است، افزود: در پایتخت نزدیک به سه میلیون دستگاه موتورسیکلت وجود دارد که حدود ۶۰۰ هزار دستگاه از آنها فرسوده هستند.

وی همچنین درباره وضعیت خودرو‌های فرسوده در تهران گفت: حدود ۶.۶ میلیون دستگاه خودرو در تهران وجود دارد که نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه از آنها در گروه خودرو‌های فرسوده قرار می‌گیرند.