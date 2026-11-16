شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای وام فرزندآوری ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزندآوری علاوه بر اینکه باعث استحکام خانواده، رضایت مندی از زندگی می‌شود، موجب رزق، رشد اجتماعی، افزایش مهارت و شکوفایی استعداد‌ها می‌شود. از سوی دیگروجود فرزندان در خانواده آثار و فواید جسمانی و روحی روان‌شناختی فراوانی برای والدین به دنبال دارد. خانواده‌هایی که از نعمت فرزند برخوردارند، بیش از خانواده‌های بدون فرزند از زندگی لذت می¬‌برند و در دین مبین اسلام به این موضوع مهم اشاره شده است.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای این طرح با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای متقاضیان به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام من برای وام فرزندآوری اقدام کردم. اسم بنده برج ۵ امسال درآمد بعد از گذشته دوسال ضامن بردم الان سه ماه رد شده، اما هنوز بانک صادرات شعبه شهرستان چناران استان خراسان رضوی واریز نشده است. خواهشمندم با این حجم تورم پیگیر وام فرزندآوری باشید با تشکر از خبرنگاران جوان

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