باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: شیوع بیماری آنفلوآنزا در اراک با روندی صعودی مواجه شده و میزان ابتلای شهروندان به حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

دکتر جواد جواهری افزود: میزان شیوع آنفلوآنزا در اراک که در ابتدای ماه گذشته زیر ۱۰ درصد بود، اکنون به حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد رسیده است و با توجه به سرد شدن هوا، پیش‌بینی می‌شود سیر صعودی این بیماری تا اواسط یا اواخر آذرماه به اوج خود برسد.

وی بیان کرد: این افزایش ابتلای به آنفلوآنزا در تمامی سنین مشاهده می‌شود، اما کودکان به عنوان ناقلان اصلی، نقش مهمی در انتقال بیماری به مدارس، معلمان و خانواده‌ها دارند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: افراد مسن، بیماران تنفسی و قلبی، بیماران مبتلا به دیابت، کسانی که سابقه شیمی‌درمانی دارند و مصرف‌کنندگان داروهای تضعیف‌کننده سیستم ایمنی و مادران باردار در معرض خطر بیشتری قرار دارند و در صورت ابتلا ممکن است نیازمند بستری در بیمارستان شوند.

جواهری با اشاره به وضعیت بستری‌های بیمارستانی در اراک افزود: در حال حاضر موارد بستری ناشی از آنفلوآنزا در بیمارستان‌ها وجود دارد اما تعداد آن زیاد نیست و با توجه به روند افزایشی بیماری، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اهمیت بالایی دارد.

وی از توزیع و تزریق واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های پرخطر و خاص از جمله جانبازان، ایثارگران، سالمندان و مادران باردار خبر داد و بیان کرد: رعایت فاصله اجتماعی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و رعایت آداب تنفسی هنگام سرفه و عطسه نقش موثری در کاهش ابتلا به این بیماری دارد.