روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار و آتش سوزی بسیار شدید ۲ فروند نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد: ساعاتی پیش ۲ فروند نفتکش که با هدایت مستقیم افسران امریکایی و حمایت جنگنده‌های ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا تلاش کردند از مسیر غیر قانونی جنوبی عبور کنند با اصابت به مین دریایی با چندین انفجار بسیار شدید آسمان تنگه هرمز را برای ساعت‌ها روشن کردند.

بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران، این ۲ نفتکش متخلف با فاصله کمی از ۲ نفتکش قبلی منفجر شدند و از روز گذشته تا کنون این ششمین نفتکشی است که در تنگه هرمز در آتش می‌سوزد و غرق می‌شود. آلودگی حاصل از انفجار این نفتکش‌ها سراسر سواحل و آب‌های تنگه هرمز را فرا گرفته است.

نیروی دریایی سپاه افزود: اقدامات تنبیهی ما پاسخی به محاصره غیر قانونی ارتش غارتگر امریکایی و نقض مقررات ایرانی تنگه هرمز است و با نفتکش‌های متخلف به شدت برخورد می‌گردد. به مالکان شرکت‌های نفتی اخطار میدهیم مسیر جنوبی- آمریکایی ایجاد شده در تنگه هرمز با دیواره‌های آتشین مین گذاری شده، اعتماد به دروغ مقامات نظامی امریکا و همکاری با آنها شما را طعمه آتش خواهد کرد.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، تنگه هرمز
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