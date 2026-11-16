زمینه ایجاد شهر لجستیکی یکپارچه در شهر فرودگاهی امام خمینی

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: ایجاد پیوند‌های مؤثر با سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مراکز لجستیکی مجاور، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک شهر لجستیکی یکپارچه را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی در توسعه و مدیریت مناطق آزاد فرودگاهی تأکید کرد.

 فروزان افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مدیریت سازمان‌ها، هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل سازنده میان یکدیگر است که زمینه خدمت شایسته به مردم باشد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ادامه با اشاره به تجربه کشور‌های منطقه در زمینه توسعه و بهره برداری از مناطق آزاد فرودگاهی، بر ضرورت مطالعه و الگوبرداری از الگو‌های موفق جهانی تأکید کرد و گفت: لازم است ساختار‌های مدیریتی، نظام مجوزدهی و شیوه‌های بهره‌برداری در مناطق آزاد فرودگاهی معتبر جهان به‌صورت دقیق بررسی شود تا بتوان از این تجربیات در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهر فرودگاهی امام خمین (ره) استفاده کرد.

وی تصریح کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی شهر فرودگاهی، متناسب با الگو‌های موفق بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای عملکرد این مجموعه، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت نقش آن در اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشد.

 همچنین رامین آذری با اشاره به ظرفیت‌های موجود و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای توسعه منطقه آزاد شهر فرودگاهی اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن این منطقه و تفاوت‌های ساختاری و اجرایی آن با مناطق آزاد باسابقه کشور، ایجاد هماهنگی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های مرتبط در مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه منابع درآمدی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی را از اولویت‌های مهم شهر فرودگاهی برشمرد و گفت: تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی، هوانوردی و خدمات مرتبط، مستلزم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد و حرکت به سمت تبدیل شهر فرودگاهی به یک قطب جامع لجستیکی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای شهر فرودگاهی اظهار داشت: ایجاد پیوند‌های مؤثر با سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مراکز لجستیکی مجاور، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک شهر لجستیکی یکپارچه را فراهم کند.

 در این نشست، مهدی ذوقی، مدیرکل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گزارشی جامع از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ارائه کرد تا زمینه آشنایی بیشتر مدیران و مسئولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با توانمندی‌های این مجموعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه مناطق آزاد کشور فراهم شود.

برچسب ها: فرودگاه ، فرودگاه امام
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