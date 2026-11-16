اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی با ثبت انقباض سالانه ۰.۱ درصدی، نخستین کاهش خود طی چهار فصل گذشته را تجربه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی برخلاف پیش‌بینی‌ها با نرخ سالانه ۰.۱ درصد کوچک شد.

بر اساس داده‌های دولتی منتشرشده در روز دوشنبه، این نخستین انقباض اقتصاد ژاپن طی چهار فصل گذشته محسوب می‌شود؛ این در حالی است که میانگین پیش‌بینی‌های بازار از رشد ۰.۳ درصدی حکایت داشت. اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه قبل نیز رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرده بود.

به گزارش رویترز، مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد، با کاهش ۰.۳ درصدی بیشترین فشار را بر اقتصاد وارد کرد. افزایش هزینه‌های زندگی، شرایط نامساعد جوی و کاهش تقاضا برای خودرو و دستگاه‌های تهویه مطبوع از عوامل این افت عنوان شده‌اند.

در مقابل، سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای با رشد ۱.۶ درصدی فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شدند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جویی در نیروی کار و پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل حمایت‌کننده این بخش بودند.

از سوی دیگر، خالص تقاضای خارجی ۰.۶ واحد درصد از رشد اقتصادی کاست. این مسئله ناشی از افزایش چشمگیر واردات در پی بهبود خرید نفت و انرژی بود؛ اقدامی که ژاپن پس از تنوع‌بخشی به منابع تأمین خود در پی اختلالات ناشی از تنش‌های غرب آسیا دنبال کرد.

چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن

رویترز گزارش داد که اقتصاددانان با وجود انقباض اندک اقتصاد ژاپن، بعید می‌دانند این مسئله روند انقباضی سیاست پولی بانک مرکزی این کشور را مختل کند.

بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های ژوئن و سپتامبر گذشته برای مقابله با تورم و تضعیف ارزش ین، نرخ بهره را افزایش داد و انتظار می‌رود در دسامبر آینده نیز بار دیگر آن را افزایش دهد.

در چشم‌انداز بلندمدت نیز برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ژاپن ممکن است تا سال ۲۰۲۷ از جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی به ششمین جایگاه سقوط کند و پس از هند و انگلیس قرار گیرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: اقتصاد ژاپن ، جنگ با ایران
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