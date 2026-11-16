\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u0646\u0631\u0627\u0642\u06cc\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u0648\u0642\u062a \u0641\u0631\u062d \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u00ab\u0627\u0632 \u06a9\u0627\u062e \u0634\u0627\u0647 \u062a\u0627 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0648\u06cc\u0646\u00bb \u0628\u0647 \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0634\u0647\u0631\u0627\u0645\u060c \u067e\u0633\u0631 \u0627\u0634\u0631\u0641 \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u06f2\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n