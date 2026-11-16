در فصل پاییز و تغییر رنگ برگ درختان، حاشیه زاینده‌رود در مسیر مارکده به سمت یاسه چای، به تابلویی زنده از رنگ‌های گرم و تماشایی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسیر مارکده به یاسه چای با پوشش رنگی درختان و تلاقی آب و برگ‌های پاییزی، منظره‌ای بی‌نظیر برای عکاسان و علاقه‌مندان به طبیعت خلق کرده است. 

تصاویر ثبت شده از این مسیر، نشان‌دهنده زیبایی‌های دست‌نخورده و آرام‌بخش این منطقه است که می‌تواند به عنوان یکی از نقاط دیدنی پاییزی در استان چهارمحال و بختیاری معرفی شود.

این مناظر نه تنها پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران طبیعت‌گرد دارند، بلکه نشان‌دهنده اهمیت حفظ اکوسیستم حاشیه زاینده‌رود در حفظ این زیبایی‌های بصری است.

عکاس: فاطمه جوانبخت 

برچسب ها: طبیعت پاییزی ، فصل پاییز
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