باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواست به وعده‌های پیشین خود برای حل‌وفصل مناقشات جهانی و پایان دادن به جنگ‌ها عمل کند.

به گزارش برایت بارت، آمیدی با اشاره به اهمیت نقش ترامپ در تحولات جهانی گفت که انتظار دارد رئیس‌جمهور آمریکا به وعده‌های زمان انتخاباتی خود مبنی بر پایان دادن به جنگ‌ها، از جمله جنگ روسیه و اوکراین و دیگر درگیری‌ها در جهان، بازگردد.

رئیس‌جمهور عراق همچنین آمادگی کشورش را برای کمک به برگزاری مذاکرات مستقیم میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی اعلام کرد و گفت بغداد همواره در تلاش بوده است میان دو طرف برای مذاکره و دستیابی به صلح میانجیگری کند.

منبع: بریکینگ نیوز