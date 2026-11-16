باشگاه خبرنگاران جوان -حادثه‌ای که روز گذشته ۲۴ آبان ماه سال جاری رخ داد، نگرانی‌هایی را درباره امنیت محیط استراحت دانشجویان و کارورزان پزشکی ایجاد و بار دیگر ضرورت تامین حریم امن برای فعالان حوزه سلامت را به یکی از مطالبات جدی تبدیل کرد.

بر اساس توضیحات روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، یکی از بیماران بستری در بیمارستان امام حسن (ع) وارد اتاق استراحت کارورزان دختر شده و تلاش برای تعرض به آنان داشته است؛ اقدامی که خوشبختانه به وقوع تعرض منجر نشد.

ورود پلیس و آغاز پیگیری قضایی

موضوع بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع داده شد و ماموران انتظامی پس از حضور در محل، صورت‌جلسه‌ای تنظیم کردند. با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی، فرد موردنظر دستگیر و به مراجع انتظامی منتقل شد.

بررسی‌های اولیه و تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت تا ابعاد حادثه و مسئولیت فرد در چارچوب قانون مشخص شود.

روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد با هماهنگی مراجع قضایی، مقرر شده است پرونده صبح روز بعد با قید فوریت در شعبه دادسرا بررسی شود و پیگیری‌ها تا تعیین تکلیف نهایی ادامه یابد.

اما ماجرا تنها به پیگیری قضایی فرد متخلف محدود نمانده است و دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی در اطلاعیه‌ای جداگانه، از تشکیل هیاتی ویژه برای بررسی عملکرد واحد انتظامات، سوپروایزر شیفت و مسوولان وقت بیمارستان خبر داد.

بر این اساس، نحوه برخورد اولیه با حادثه، عملکرد عوامل حفاظتی و احتمال سهل‌انگاری یا بی‌توجهی به گزارش کارورزان بررسی خواهد شد و در صورت احراز تخلف، برخورد انضباطی با افراد مسئول در دستور کار قرار می‌گیرد.

این بخش از ماجرا اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا که تامین امنیت در محیط‌های درمانی تنها به برخورد پس از وقوع حادثه محدود نمی‌شود و پیشگیری، نظارت مستمر و پاسخگویی عوامل مسوول نیز از الزامات مدیریت بیمارستانی است.

تغییرات حفاظتی در دستور کار قرار گرفت

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فوری برای افزایش امنیت پاویون‌های دانشجویی خبر داده است.

بازبینی و تعویض قفل‌ها، نصب سامانه‌های کنترل تردد هوشمند، استقرار نگهبان اختصاصی و افزایش گشت‌های نظارتی حراست در محدوده پاویون‌ها در شیفت شب از جمله این اقدامات است.

راه‌اندازی خط ارتباطی مستقیم و اضطراری میان کارورزان و دفتر بازرسی دانشگاه نیز با هدف تسهیل گزارش فوری مشکلات و تهدید‌های احتمالی پیش‌بینی شده است.