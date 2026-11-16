باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سفارت آمریکا در بحرین روز یکشنبه از شهروندان این کشور خواست در پی افزایش تهدید‌های امنیتی منطقه اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دهند.

این سفارتخانه در اطلاعیه‌ای امنیتی درباره احتمال صدور هشدار‌های امنیتی، لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفر‌ها هشدار داد و مدعی شد احتمال حملات مسلحانه و هدف قرار گرفتن کارکنان، تأسیسات و شرکت‌های دولتی آمریکا وجود دارد.

سفارت آمریکا اعلام کرد خدمات معمول کنسولی و صدور روادید همچنان ادامه خواهد داشت، اما از مسافران در سراسر خاورمیانه خواست وضعیت پرواز‌ها را پیگیری کرده و برای شرایط اضطراری برنامه جایگزین داشته باشند.

پیش‌تر ایران اعلام کرده بود که در جریان تنش‌های جاری با آمریکا، پایگاه راداری آمریکا در پایگاه هوایی الرفاع بحرین را با شش فروند پهپاد هدف قرار داده است.

منبع: آناتولی