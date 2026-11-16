باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت بی‌خانمان‌های لس‌آنجلس در نوامبر ۲۰۲۶ حدود ۴۵ هزار و ۱۹۴ نفر برآورد شد. هفته گذشته، شورای شهر طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، مقام‌های ارشد و نهاد‌های مرتبط باید ظرف ۹۰ روز گزارشی درباره ارتباط با افراد بی‌خانمان، روند رسیدگی به اردوگاه‌ها، اسکان، منابع مالی و زمان‌بندی اجرای اقدامات پیشنهادی ارائه کنند.

پژوهشی از دانشگاه‌های UCLA و USC نیز برآورد کرده است که در صورت امتداد محدوده‌های امنیتی محل‌های برگزاری تا یک مایل، حدود ۵۹۷۵ نفرِ فاقد سرپناه ممکن است تحت‌تأثیر قرار گیرند؛ از این میان، ۵۵۰۱ نفر در محدوده شهر لس‌آنجلس زندگی می‌کنند.

این ارقام بر پایه شمارش بی‌خانمان‌ها در سال ۲۰۲۶ و سناریویی مقدماتی از محدوده‌های امنیتی است، نه مرزبندی نهایی بازیها.

دامنه احتمالی این تأثیر ممکن است گسترده‌تر باشد، زیرا داده‌های پژوهش مناطقی چون پاسادنا، لانگ‌بیچ و گلندیل، دهکده المپیک در UCLA، دهکده رسانه‌ای در USC و مسیر‌ها و مراکز اصلی حمل‌ونقل را پوشش نمی‌دهد.

منتقدان هشدار داده‌اند که تلاش برای پاک‌سازی خیابان‌ها پیش از بازی‌ها می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی برای هزاران فرد بی‌خانمان داشته باشد. آنان همچنین به اقدامات مشابه در آستانه بازی‌های ۱۹۸۴ لس‌آنجلس اشاره می‌کنند؛ زمانی که پلیس با اجرای طرح‌هایی در اطراف محل‌های برگزاری، جوانان بی‌خانمان سیاه‌پوست و لاتین‌تبار را هدف قرار داد و مقرراتی برای ممنوعیت خوابیدن در فضای باز تغییر کرد.

نیتیا رامان، شهردار منتخب لس‌آنجلس که در رقابت با شهردار مستقر، کارن بس، پیروز شد، وعده داده است هزینه‌کرد‌های مربوط به بی‌خانمانی را بررسی کند، وابستگی به اسکان پرهزینه در هتل‌ها و متل‌ها را کاهش دهد، استفاده از کمک‌هزینه‌های اجاره را گسترش دهد و پاسخ‌گویی را بهبود بخشد. دولت پیش‌تر بیش از ۳۹۱ میلیون دلار برای برنامه «Inside Safe» هزینه کرده بود؛ برنامه‌ای که حدود ۶۵۰۰ نفر را به اسکان موقت منتقل کرد، اما ۴۲ درصد آنان بعداً به خیابان‌ها بازگشتند.

این وضعیت با پاریس و آماده‌سازی‌های آن برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ مقایسه شده است. بر اساس گزارش ژوئن ۲۰۲۴ ائتلاف «لو روور دو لا مدای»، در ۱۳ ماه پیش از آن ۱۲ هزار و ۵۴۵ نفر جابه‌جا شده بودند؛ از جمله مهاجران، پناه‌جویان، خانواده‌ها و افراد بی‌خانمان.

به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، فعالان مدنی گفته‌اند این عملیات در آستانه بازی‌ها شدت گرفت و افراد به مراکز اسکان موقت در شهر‌های دیگر فرانسه منتقل شدند؛ اقدامی که نگرانی‌هایی درباره دسترسی به مسکن بلندمدت و گسسته‌شدن شبکه‌های حمایتی موجود برانگیخت.