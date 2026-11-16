باشگاه خبرنگاران جوان - حمله تجاوزکارانه و تروریستی دشمن در صبح نهم اسفند با هدف فروپاشی ساختار سیاسی و نظامی کشور آغاز شد؛ اما مجلس خبرگان، با وجود بمباران دبیرخانه در قم، شهادت شماری از کارکنان و نیروهای حفاظت و دشواری برگزاری جلسات حضوری، روند تصمیم‌گیری را ادامه داد. سرانجام در جلسه ۱۷ اسفند با حضور بیش از دوسوم اعضا، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به رهبری انتخاب شد و بامداد ۱۸ اسفند این انتخاب اعلام شد.

در آن روزها، مردم که از کودتای ۱۸ و ۱۹ دی نیز عبور کرده بودند، از سحرگاه دهم اسفند با حضور در خیابان سوگوار رهبر شهید انقلاب بودند. پیوند خیابان و مجلس خبرگان پس از انتخاب رهبر جدید نیز ادامه یافت.