باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان کشور‌های مختلف آفریقا طی ۱۳ روز رقابت در سنگال موفق شدند ۲۷ مدال طلا، ۱۷ مدال نقره و ۳۲ مدال برنز به دست آورند و رکورد پیشین ۵۶ مدال را که در بوئنوس آیرس ۲۰۱۸ ثبت شده بود، بشکنند. این رقابت‌ها به عنوان سکوی پرتابی برای جوانان آفریقا، بستری مناسب فراهم کرد تا ورزشکاران جوان این قاره در رویدادی بین‌المللی خوش بدرخشند و دستاورد‌های تاریخی مهمی را به نام خود ثبت کنند.

در جریان این مسابقات، کنیا توانست به عنوان نخستین کشور آفریقایی مدال طلای راگبی ۷ نفره را در بازی‌های المپیک جوانان کسب کند و مصطفی جاداما نیز با تصاحب مدال، نخستین مدال تاریخ گامبیا در یک رویداد المپیکی را به ارمغان آورد. این دستاورد‌ها بازتابی از شعار بازی‌ها یعنی «آفریقا میزبانی می‌کند، داکار جشن می‌گیرد» بود و ورزشکاران آفریقایی به بهترین شکل از فرصت رقابت در خانه بهره بردند.