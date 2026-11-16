باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنگنده‌های سعودی در سلسله حملات هوایی گسترده، چندین تاسیسات غیرنظامی را در استان‌های مختلف یمن هدف قرار دادند.

خبرگزاری «سبا» در صنعا گزارش داد که این حملات فرودگاه بین‌المللی الحدیده در جنوب شهر ساحلی الحدیده در کرانه دریای سرخ را هدف قرار داده است.

همچنین جنگنده‌های سعودی یک جایگاه سوخت متعلق به یکی از شهروندان را در منطقه حرف سفیان در استان عمران بمباران کردند که در پی آن، دو غیرنظامی شهید و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

حمله به جاده‌های لحج و تعز و بمباران ساختمان گذرنامه در صعده

در همین حال، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که یک حمله هوایی سعودی، جاده راهبردی «نقیل هیجه العبد» را که دو منطقه الشمایتین در جنوب تعز و المقاطره در شمال لحج را به یکدیگر متصل می‌کند، هدف قرار داده است.

جنگنده‌های سعودی همچنین در سه حمله هوایی، مدرسه «خالد بن ولید» و بازار الربوع در منطقه المقاطره را بمباران کردند.

پیش‌تر نیز شامگاه یکشنبه، جنگنده‌های ائتلاف دو حمله هوایی به ساختمان اداره مهاجرت و گذرنامه در شهر صعده انجام دادند.

همچنین به گزارش سبا، تیراندازی نیرو‌های سعودی در منطقه مرزی شدا به زخمی شدن یک شهروند و در منطقه الرقو در بخش مرزی منبه به زخمی شدن شهروند دیگری منجر شد.

این گزارش می‌افزاید که رژیم سعودی همچنان به حملات هوایی علیه اهداف غیرنظامی، منازل مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی در استان‌های یمن ادامه می‌دهد؛ در مقابل، نیرو‌های مسلح یمن بر ادامه «پاسخ مشروع» خود از طریق هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تاسیسات حیاتی عربستان و مقابله با تجمعات نظامی وابسته به ریاض، تاکید دارند.

عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان از مناطق ساحلی نزدیک باب‌المندب

در همین ارتباط، یک منبع نظامی ارشد یمنی روز یکشنبه به شبکه المیادین گفت که ده‌ها هزار نفر از نیرو‌های «العمالقه» و «درع الوطن» از نوار ساحلی نزدیک باب‌المندب و بخش‌های گسترده‌ای از مناطق المضاربه و راس العاره در استان لحج عقب‌نشینی کرده‌اند.

این منبع افزود که نیرو‌های مسلح یمن در نبردی سنگین که چند هفته ادامه داشت، مشارکت داشتند و یگان‌های موشکی، پهپادی و پدافند هوایی نیز در این عملیات نقش فعالی ایفا کردند.

وی با اشاره به اینکه هزاران حمله هوایی عربستان نتوانسته است از تجمعات نظامی این کشور حمایت کند، گفت این نیرو‌ها پس از عملیات‌های دقیق و ویژه ارتش یمن، فرار کردند.

از سوی دیگر، ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در گفت‌و‌گو با المیادین تاکید کرد که مذاکره با عربستان و نشستن بر سر یک میز مشترک، پس از رفع محاصره یمن از سوی ریاض و پایان دادن به مداخله این کشور در امور یمن امکان‌پذیر خواهد بود.

منبع: المیادین