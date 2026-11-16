باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی ویژه که پس از پایان نخستین دوره این رویداد بزرگ در قاره آفریقا برگزار شد، کرستی کاونتری، رئیس IOC، نشان طلای المپیک را به «احمدو آل آمینو لو»، نخست‌وزیر سنگال، و «مامادو دیاگنا ندیایه»، رئیس کمیته برگزاری بازی‌های داکار ۲۰۲۶، اهدا نمود. این تجلیل به پاس نقش‌آفرینی کلیدی، رهبری مدبرانه و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در میزبانی بی‌نقص نخستین رویداد المپیکی قاره آفریقا صورت گرفت.



این رویداد تاریخی که با حضور هزاران ورزشکار جوان از سراسر جهان برگزار شد، نه‌تنها دستاورد‌های ورزشی بزرگی برای میزبان به همراه داشت، بلکه میراثی ارزشمند از ارزش‌های المپیکی، همبستگی و توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه بر جای گذاشت. مقامات IOC تأکید کردند که همکاری نزدیک دولت سنگال و تیم برگزاری، الگویی الهام‌بخش برای رویداد‌های آینده جنبش المپیک است.