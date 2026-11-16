باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با عبور موج ضعیف و کم‌دامنه از فراز میانی جو، امروز افزایش ابر در آسمان استان پیش‌بینی می‌شود که این ابر‌ها بارندگی به همراه ندارند.

او افزود: فردا آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود و از چهارشنبه تا جمعه نیز مجدداً افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

زارعی بیان کرد: با افزایش ضخامت جو، روند تدریجی افزایش دمای هوا تا صبح پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه زیر صفر سردترین و دهسلم با بیشینه دمای ۲۷ درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

او گفت: نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۲ تا ۲۰ درجه ثبت شده است.