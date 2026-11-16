\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0628\u0627\u0642\u0644\u0648\u0627\u06cc \u06af\u0648\u06af\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u06a9\u0644 \u0644\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0633\u062a\u0647\u060c \u0628\u0627\u062f\u0627\u0645 \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0648 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0639\u0637\u0631 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0647\u0644 \u0648 \u06af\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0639\u0645 \u0648 \u0645\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0648 \u0641\u0648\u0642 \u0627\u0644\u0639\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0