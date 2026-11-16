باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - غریب‌آبادی با اشاره به تجربه اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران تصریح کرد: آمریکایی‌ها در دوره گذشته تصور می‌کردند با اعمال تحریم‌های گسترده و حتی تهدید به جنگ و تجاوز نظامی می‌توانند اراده ملت ایران را درهم بشکنند، اما این سیاست‌ها با ناکامی مواجه شد.

معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر ظرفیت‌های راهبردی و جغرافیایی ایران ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران کشوری پهناور با ۱۵ همسایه زمینی و دریایی، منابع غنی و نیروی انسانی توانمند است و هیچ تحریم و محاصره‌ای نمی‌تواند این ظرفیت‌ها را نادیده بگیرد.

وی همچنین با اشاره به روابط همکاری‌محور ایران با کشورهای حوزه خزر و سایر همسایگان خاطرنشان کرد: پیوندهای منطقه‌ای و ظرفیت‌های همکاری با همسایگان، تلاش‌ها برای محاصره زمینی، هوایی و اقتصادی ایران را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

غریب‌آبادی در پایان تأکید کرد: سیاست‌های تحریمی آمریکا صرفاً با تغییر نام و عنوان دنبال می‌شوند، اما ماهیت آن‌ها تغییری نکرده است؛ واشنگتن باید به جای تکرار مسیرهای بی‌نتیجه، راه تعامل را در پیش بگیرد و با زبان احترام با ملت بزرگ ایران سخن بگوید.