باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه اسرائیل هیوم روز یکشنبه گزارش داد نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت رژیم صهیونیستی به اعضای تیم گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار اعلام کرده‌اند که با تشکیل کابینه وحدت بدون حضور حزب ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی موافقت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، نزدیکان نتانیاهو گفته‌اند حزب لیکود در صورت آغاز مذاکرات برای تشکیل ائتلافی گسترده، بر مشارکت حزب «قدرت یهودی» به ریاست بن‌گویر اصرار نخواهد کرد. آنها همچنین به چهره‌های نزدیک به ائتلاف آیزنکوت گفته‌اند که واشنگتن نیز خواستار کنار گذاشتن این حزب از کابینه است.

با این حال، حزب لیکود انتقال چنین پیام‌هایی را تکذیب کرده است.

تالی گوتلیب، نماینده حزب قدرت یهودی در واکنش به این گزارش گفت انتشار آن، هشدار‌های پیشین حزبش درباره اهداف نتانیاهو را تأیید می‌کند.

وی اظهار داشت: «چه چیز جدیدی وجود دارد؟ ما در جریان مبارزات انتخاباتی گفتیم که نخست‌وزیر به دنبال تشکیل کابینه وحدت با آیزنکوت و بدون حزب قدرت یهودی است.»

این پیشنهاد گزارش‌شده در تضاد با وعده انتخاباتی نتانیاهو برای حفظ ائتلاف خود با متحدان راست‌گرا، از جمله بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی قرار دارد.

نتانیاهو خواستار تشکیل کابینه وحدت شده است؛ این در حالی است که آیزنکوت برای تشکیل ائتلافی با هدف پایان دادن به دوران نخست‌وزیری نتانیاهو تلاش می‌کند.

آیزنکوت اعلام کرده است که حزب لیکود تنها در صورتی می‌تواند به کابینه‌ای به ریاست او بپیوندد که اصول اعلام‌شده‌اش را بپذیرد و از نیرو‌های سیاسی افراطی فاصله بگیرد.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی روز ۸ نوامبر رسماً مأموریت تشکیل کابینه را به آیزنکوت واگذار کرد.

ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد؛ ائتلاف نتانیاهو دارای ۵۳ کرسی است و احزاب عربی نیز ۱۹ کرسی دارند. به این ترتیب، هیچ‌یک از دو طرف به‌تنهایی اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را در اختیار ندارد.

منبع: خبرگزاری آناتولی