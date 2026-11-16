باشگاه خبرنگاران جوان _ سینما‌ها فقط دیوار و پرده و صندلی نیستند؛ بعضی از آنها بخشی از حافظه یک شهرند. سینما نور برای کرمانی‌ها از همین جنس بود؛ بنایی در نزدیکی میدان ارگ و بازار تاریخی که هفت دهه از زندگی فرهنگی شهر را در خود جای داده و با معماری متفاوتش، یکی از معدود نمونه‌های سینمای روباز در کشور به شمار می‌رفت.

اما این خاطره قدیمی سال‌هاست در محاصره بی‌توجهی و بلاتکلیفی قرار گرفته است؛ بنایی که از سال ۱۳۸۳ تعطیل و متروکه ماند و آسیب‌های ناشی از رهاشدگی، آرام‌آرام آن را به سمت فرسودگی برد.

از وعده مرمت تا تخریب شبانه

بهمن‌ماه ۱۴۰۰، خبر آغاز پروژه بهسازی سینما نور از سوی حوزه هنری کرمان امید تازه‌ای برای احیای این بنای قدیمی ایجاد کرد؛ اما این امید چندان دوام نیاورد و پروژه پس از مدتی به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی متوقف شد.

آذرماه ۱۴۰۳، ماجرا شکل دیگری به خود گرفت؛ گزارش‌هایی از تخریب شبانه بخش‌هایی از سینما منتشر شد و واکنش رسانه‌ها و فعالان میراث فرهنگی، ورود شهرداری، میراث فرهنگی و دادستانی را به دنبال داشت. در آن مقطع، سردر سینما نیز آسیب جدی دید و نگرانی‌ها درباره سرنوشت این بنای ارزشمند افزایش یافت.

پس از این اتفاق، تلاش‌ها برای ثبت ملی سینما نور جدی‌تر شد و سرانجام این بنا در شهریورماه ۱۴۰۵ در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت؛ اتفاقی که انتظار می‌رفت نقطه پایانی بر تهدید‌های پیش روی آن باشد، اما ظاهراً ثبت ملی هم نتوانست مانع تخریب گسترده شود.

وقتی ثبت ملی هم مانع تخریب نشد!

۱۱ آبان‌ماه امسال، محمدامین شمسی، رئیس کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر کرمان، از تخریب بخش عمده سینما نور خبر داد و نسبت به وضعیت این بنای ثبت ملی‌شده هشدار داد.

به گفته وی، با وجود تصویب ثبت ملی سینما در پنجم دی‌ماه ۱۴۰۴، ابلاغ مصوبه به دستگاه‌های اجرایی با تأخیر انجام شده و در فاصله این فرایند، بخش زیادی از ساختمان تخریب شده است.

این اتفاق یک پرسش جدی را پیش می‌کشد: اگر قرار است ثبت ملی از یک اثر تاریخی حفاظت کند، چرا در فاصله تصویب تا ابلاغ و حتی پس از آن، نظارت مؤثری بر وضعیت چنین بنایی وجود نداشته است؟

۷۰ درصد تخریب؛ میراث فرهنگی شکایت کرد

مهری جوادی، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، نیز تخریب گسترده سینما نور را تأیید کرده و گفته است بیش از ۷۰ درصد ساختمان تخریب شده است.

به گفته وی، مالک علت تخریب را حضور معتادان و افراد کارتن‌خواب در ساختمان عنوان کرده، اما حجم تخریب به اندازه‌ای بوده که احتمال عمدی بودن آن مطرح شده است.

جوادی با اشاره به پیگیری حقوقی این موضوع اعلام کرده است که میراث فرهنگی در این زمینه شکایت تنظیم کرده و پرونده در حال بررسی است.

او همچنین تأکید کرده است که مالک موظف است بنای تخریب‌شده را به همان معماری پیشین بازگرداند؛ چراکه ثبت ملی، حتی در صورت تخریب اثر، مسئولیت حفاظت و بازسازی آن را از دوش مالک برنمی‌دارد.

سینما نور فقط یک پرونده قضایی نیست!

حالا پرسش اینجاست که آیا شکایت حقوقی به‌تنهایی می‌تواند سرنوشت سینما نور را تغییر دهد؟ آیا بازسازی بنایی که بیش از ۷۰ درصد آن تخریب شده، بدون برنامه‌ای روشن، نظارت مستمر و تعیین تکلیف موانع حقوقی امکان‌پذیر است؟

ماجرای سینما نور، ضرورت پاسخ‌گویی چند دستگاه را هم‌زمان پیش می‌کشد؛ از میراث فرهنگی که متولی حفاظت از آثار ثبت ملی است تا مالک بنا و مجموعه‌هایی که در سال‌های گذشته مسئولیت مرمت و پیگیری وضعیت آن را بر عهده داشته‌اند.

نخست باید روشن شود چه کسی و با چه مجوزی اقدام به تخریب گسترده این بنا کرده، نظارت بر اثر ثبت ملی‌شده چگونه انجام شده و چرا هشدار‌های پیشین به حفاظت مؤثر از آن منجر نشده است.

در گام بعد، باید زمان‌بندی مشخصی برای تعیین تکلیف حقوقی، تأمین اعتبار، آغاز مرمت و بازسازی اعلام شود؛ نه اینکه سینما نور سال‌های دیگری را در انتظار تصمیم دستگاه‌ها سپری کند.

سینما نور هنوز فقط یک ساختمان تخریب‌شده نیست؛ آزمونی برای میزان پایبندی شهر به حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی خود است. کرمان نباید به شهری تبدیل شود که آثارش ابتدا در برابر چشمانش فرو می‌ریزند و بعد، پرونده حفاظت از آنها روی میز دستگاه‌های مسئول قرار می‌گیرد.

این بار سینما نور نباید در میان نامه‌ها، شکایت‌ها و وعده‌های بازسازی گم شود؛ این بنای هفتادساله باید با هویت و معماری اصیلش به زندگی شهری کرمان بازگردد.