باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره الزام صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: اگر بخواهیم به مسائل زنان بپردازیم و مشکلات و چالش‌هایی را که در ارتباط با مسائلشان وجود دارد بررسی کنیم، باید ابتدا ببینیم اولویت مسائل زنان چیست. یعنی آیا در شرایط کنونی، مسئله موتورسواری بانوان از اولویت‌های ماست؟، آیا با وجود مسائل معیشتی و سختی‌هایی که به‌ویژه برای بانوان و زنان سرپرست خانوار وجود دارد، آیا مسئله موتور‌سواری بانوان، آن‌گونه که برخی رسانه‌ها آن را پررنگ می‌کنند، واقعاً مسئله اصلی بانوان است یا مسائل مهم‌تری نیز وجود دارد؟.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: اگر الزامات و ملزومات موتور‌سواری بانوان را در نظر نگیریم، این موضوع می‌تواند منجر به مشکلات و تبعاتی شود لذا علاوه بر اینکه مسئله موتورسورای بانوان اولویت اصلی ما نیست، باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که صرف صدور گواهینامه موتور برای بانوان کافی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: باید به الزامات این موضوع توجه کنیم ازجمله اینکه در نظر بگیریم موتور‌سواری تا چه اندازه می‌تواند برای بانوان خطر داشته باشد و آیا این نوع موتورسواری برای بانوان، کار درستی است؟ و یا برای خانم‌هایی که می‌خواهند از خودرو استفاده کنند یک وسیله کوچک‌تر و راحت‌تر طراحی شود چون می‌توان برای آنها طراحی کرد همان‌طور که در کشورهای دیگر دنیا نیز چنین وسایلی وجود دارد. وسیله‌ای که کوچک‌تر باشد، هم امنیت بیشتری برای خانم فراهم می‌کند و هم به‌راحتی می‌تواند از آن استفاده کند و بسیاری از خطراتی را که ممکن است موتور‌سواری برای بانوان داشته باشد، به حداقل برساند.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیان کرد: باید همه موارد مثل نحوه پوشش بانوان را نیز مدنظر قرار دهیم سپس در این زمینه اقدام کنیم. اینکه بدون در نظر گرفتن هیچ‌یک از این الزامات، صرفاً مسئله موتورسواری بانوان و دریافت گواهینامه توسط آن‌ها را مطرح کنیم، مسلماً کار درستی نیست.