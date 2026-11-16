باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدی‌زاده در واکنش به برخی شایعات و خبر‌های کذب مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت استان و موضوعات دیگری از جمله جمع کردن کارت‌ها در جایگاه‌های سوخت استان‌های همجوار که باعث بروز صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت گردید، اظهار کرد: با هدف تسهیل سوخت‌رسانی و کاهش دغدغه هم‌استانی‌های عزیز، با نظر و پیگیری استاندار محترم فارس، محدودیت سهمیه سوخت در جایگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و میزان سوخت قابل دریافت برای هر خودرو از ۲۰ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافت.

او افزود: به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت استان کمافی‌سابق به کارت سوخت آزاد مجهز بوده و ذخیره موجودی سوخت به میزان کافی وجود دارد، بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از بابت تامین و توزیع سوخت وجود ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از هم‌استانی‌های عزیز درخواست کرد با حفظ آرامش و پرهیز از مراجعه‌های غیرضروری و سوخت‌گیری بیش از نیاز، مجموعه مسئولان و کارکنان حوزه سوخت‌رسانی را در مدیریت مطلوب شرایط و ارائه خدمات پایدار یاری کنند.

احمدی‌زاده تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم تامین و توزیع سوخت با جدیت و نظارت مستمر در حال انجام است و خدمت‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

او ادامه داد: لذا هم‌استانی‌های محترم تحت تاثیر شایعات و برخی اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و بعضا عامدانه برخی افراد که به دنبال التهاب‌آفرینی هستند، توجهی نداشته باشند.

منبع: استانداری فارس