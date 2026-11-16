باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد احمدی فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس، اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی، پایش مستمر و گشت‌زنی‌های حفاظتی نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس، یکی از متجاوزان به عرصه و حریم آثار تاریخی در محدوده شهرستان مرودشت و حریم مجموعه جهانی تخت جمشید، هنگام حفاری غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد.

او گفت: این عملیات پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و شناسایی فرد موردنظر، توسط مأموران یگان حفاظت در محدوده حریم مجموعه جهانی تخت جمشید اجرا شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، افزود: حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی کشور، مسئولیتی همگانی است و نیرو‌های یگان حفاظت با هوشیاری، آمادگی عملیاتی و پایش مستمر، با هرگونه تعرض و فعالیت غیرمجاز در عرصه و حریم آثار تاریخی برخورد قانونی خواهند کرد.

او ادامه داد: این عملیات در جهت پیشگیری از تخلفات و مقابله با تعرض به عرصه‌ها و حرائم آثار تاریخی و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان انجام شده است.

احمدی تصریح کرد: در جریان دستگیری این فرد، ادوات حفاری و یک دستگاه فلزیاب نیز کشف و ضبط شد و متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی تحویل داده شد.

او، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا فعالیت مشکوک در محدوده آثار و محوطه‌های تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس