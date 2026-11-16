باشگاه خبرنگاران جوان - بهبود وضعیت آموزشی دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت یادگیری آنها در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که دانش آموزان چراغ راه آینده این مرز و بوم هستند و با توانمندی‌های خود آینده این مرز و بوم را روشن‌تر از گذشته می‌سازند. به همین منظور برای ارتقای کیفیت دانش آموزان و رشد سلامت روح و روان آنها اولین گردهمایی دبیران دوره اول متوسطه ناحیه ۲ در دبیرستان دخترانه مولوی استان اصفهان برگزار شد و معلمان به گفت‌و‌گو با مسئولان پرداختند.

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منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

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