باشگاه خبرنگاران جوان - نیرومند صیادی مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نخستین محصول زعفران کهگیلویه و بویراحمد کد شناسنامه دیجیتال دریافت کرد، گفت: در این طرح برای محصول زعفران بهره‌برداران کهگیلویه و بویراحمد در روستای «بن زرد» شهرستان دنا، کد شناسنامه دیجیتال صادر شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح، روند تولید زعفران از مرحله کاشت تا برداشت برای مصرف‌کنندگان و خریداران در فضای مجازی قابل ردیابی است.

مزایای شناسنامه‌دار شدن محصول زعفران

صیادی در تشریح اهمیت این اقدام تاکید کرد: استفاده از QR Code باعث می‌شود اصالت محصول به‌طور کامل تایید شود و احتمال تقلب در بازار از بین برود.

وی گفت: همچنین این شناسنامه دیجیتال با ثبت دقیق تاریخ برداشت، منطقه تولید و استاندارد‌های کیفی، موجب جلب اعتماد خریداران شده و در نهایت به کشاورزان کمک می‌کند تا محصول خود را با قیمتی منصفانه و متناسب با کیفیت واقعی در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش برسانند.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: تولید زعفران در مزارع روستای بن‌زرد به صورت نیمه مکانیزه با هدف تأمین پیاز یا ماده اولیه مورد نیاز کشاورزان برای سال آینده محقق شده است.

صیادی با اشاره به گران بودن قیمت پیاز زعفران تاکید کرد: تولید این مواد اولیه در داخل استان گامی برای کاهش قیمت تمام شده این محصول به شمار می‌رود.

وی ادامه داد:در حال حاضر برداشت محصول زعفران در ۵۵ هکتار از مزارع کهگیلویه و بویراحمد در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود در هر هکتار بین پنج تا هفت کیلوگرم محصول برداشت شود.

صیادی عنوان کرد: میزان سطح برداشت محصول زغفران در استان امسال در نسبت به پارسال ۱۰ هکتار افزایش یافته است.

‌پتانسیل‌های توسعه و حمایت‌های بانکی

مدیر باغبانی جهادکشاورزی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته عنوان کرد: مناطق گرمسیری و سرسیری استان به‌ویژه در شهرستان‌های مارگون، دنا و بویر احمد، قابلیت بالایی برای کشت زعفران دارند و استقبال خوبی از کشت این محصول در مناطق سردسیری استان شده است.

وی با اشاره اینکه قیمت هر گرم زعفران در حال حاضر حداقل چهار میلیون ریال است تاکید کرد: با توجه به قیمت بالای ماده اولیه (پیاز)، پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند کمکی شایان به کشاورزان برای توسعه این کشت سودآور باشد.

صیادی همچنین به مزایای کلیدی کشت زعفران برای اکوسیستم کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: کشت زعفران به دلیل نیاز بسیار کم به آب، با مدیریت منابع آبی در استان سازگاری دارد و به دلیل ارزش اقتصادی بالا در حجم کم، هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داده و سودآوری بالایی دارد.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این محصول با ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان روستایی و تنوع‌بخشی به الگوی کشت، ریسک اقتصادی کشاورزان را کاهش می‌دهد و معیشت روستایی را ارتقا می‌بخشد.

منبع: ایرنا