باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز با بارش باران همراه است و درمناطق ساحلی و جلگه‌ای میزان بارش‌ها نسبت به ارتفاعات بیشتر است و مناطق کوهستانی غربی با مخلوط بارش و برف برای بعدازظهر و شب پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه از فردا شدت ناپایداری‌ها در استان کاهش می‌یابد افزود: فردا سه شنبه بارش باران در نیمه غربی تداوم دارد و از بعدازظهر فردا بتدریج این سامانه بارشی از استان خارج می‌شود و از صبح چهارشنبه تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار پیش بینی می‌شود.

فرجی گفت: دریا از امروز تا اواسط وقت فردا سه شنبه مواج است و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران