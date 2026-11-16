باشگاه خبرنگاران جوان - اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه دستور توقف پروازها را صادر کرد؛ توقفی که طولانی‌ترین مورد سراسری از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود. در پی این اختلال، بیش از ۸۵۰۰ پرواز با تأخیر مواجه و هزاران پرواز دیگر لغو شدند. پروازهای ورودی از اروپا و برخی پروازهای کانادا نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و لغو دستور توقف در شامگاه جمعه، به معنای بازگشت فوری شرایط به حالت عادی نبود.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، فرسودگی تجهیزات و بارگذاری بیش از حد داده‌ها در روترها و سامانه‌های قدیمی را علت اختلال اعلام کرد. مارک وین مولین، وزیر امنیت داخلی نیز گفت شواهدی از حمله سایبری وجود ندارد و جان مسافران به خطر نیفتاده است. دافی با اشاره به کمبود بودجه نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی، خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای جایگزینی تجهیزات فرسوده شد.