زلنسکی ادعا کرد که اعلام کرد محدودیت‌های اعمال‌شده بر استارشلید، توانایی ارتش اوکراین برای رهگیری پهپاد‌های روسی را کاهش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد روسیه به زیرساخت‌های انرژی و خطوط راه‌آهن در هشت منطقه اوکراین حمله کرده است. وی افزود که اعمال محدودیت‌ها بر استفاده اوکراین از خدمات استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس، از جمله عواملی بوده که امکان انجام این حملات را برای روسیه فراهم کرده است.

وی در ادامه افزود: «بخش زیادی از این حملات به اهداف خود اصابت می‌کنند، زیرا محدودیت‌های اعمال‌شده بر سرعت فعالیت پایانه‌های استارلینک در خطوط مقدم نبرد و مناطق موقتا اشغال‌شده همچنان برقرار است.»

شایان ذکر است که شرکت آمریکایی اسپیس‌ایکس از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، با فراهم کردن دسترسی نیرو‌های اوکراینی به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، نقش مهمی در ارتباطات نظامی، هدایت پهپاد‌ها و هماهنگی عملیات در میدان نبرد ایفا کرده است.

در کنار استارلینک، سامانه نظامی استارشلید نیز که بر فناوری ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس متکی است، برای کاربرد‌های نظامی و ارتباطات امن در اختیار دولت آمریکا قرار دارد و اوکراین از آن برای برخی عملیات پهپادی، از جمله رهگیری پهپاد‌های روسی، استفاده می‌کند.

اختلاف بر سر محدودیت این سامانه در اکتبر ۲۰۲۶ شدت گرفت؛ زمانی که مقام‌های اوکراینی اعلام کردند اسپیس‌ایکس بدون اطلاع قبلی، محدودیت سرعت ۱۶۱ کیلومتر در ساعت را برای پایانه‌های استارلینک و استارشلید اعمال کرده است. این محدودیت باعث قطع ارتباط پهپاد‌ها با اپراتورهایشان هنگام حرکت با سرعت بالاتر شد و اجرای برخی عملیات نظامی را مختل کرد.

این مسئله به‌ویژه برای رهگیری پهپاد‌های شاهد روسیه اهمیت دارد؛ زیرا این پهپاد‌ها می‌توانند به سرعت ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر در ساعت برسند و پهپاد‌های رهگیر اوکراینی برای تعقیب و انهدام آنها به ارتباط ماهواره‌ای پایدار نیاز دارند.

پس از بروز این اختلال‌ها، وزارت دفاع اوکراین در ۲۴ اکتبر اعلام کرد ارتباطات به وضعیت عادی بازگشته و محدودیت‌ها برطرف شده است. با این حال، زلنسکی در ۱۲ نوامبر از بازگشت محدودیت‌ها خبر داد و خواستار رفع آنها شد.

منبع: النشره

برچسب ها: استارلینک ، جنگ اوکراین
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