معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: سال گذشته، بیش از ۴۰ هزار بازمانده از تحصیل در کشور به کلاس درس بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازماندگان از تحصیل سال جاری گفت: لیست اولیه دانش‌آموزان دریافت شده و در حال حاضر فرآیند تطبیق آن‌ها با مکاتبات صورت گرفته با پلیس مهاجرت در جریان است تا مشخص گردد چه تعداد از این افراد در داخل خاک ایران حضور دارند.

معاون آموزش ابتدایی همچنین در زمینه پیگیری وضعیت دانش‌آموزان آموزش‌ناپذیر افزود: با سازمان بهزیستی هماهنگی‌هایی در دستور کار قرار دارد تا این موضوع در اولین فرصت ممکن اطلاع‌رسانی شود.

حکیم‌زاده با بیان این که سال گذشته، بیش از ۴۰ هزار بازمانده از تحصیل در کشور به کلاس درس بازگشتند؛ تصریح کرد: تمرکز اصلی آمار‌ بازمانده از تحصیل، بر روی دانش‌آموزان ایرانی است.