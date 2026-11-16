باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق با اشاره به سفر زمینی و ریلی خود از ازبکستان تا ایران گفت: در جریان این سفر، مشکلات رانندگان کامیون در حوزه سوخت، بیمه، تجهیزات، تسهیل جابه‌جایی و نحوه برخورد در گمرکات بررسی شد و پیگیری مطالبات آنها در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی، با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان سانحه جاده‌ای اخیر در استان ایلام، درباره سفر اخیر خود به کشورهای منطقه اظهار کرد: سفر خود را از تاشکند آغاز کردیم. با توجه به سفر سال گذشته وزیر حمل‌ونقل ازبکستان به ایران و موضوعات دوجانبه‌ای که نیازمند پیگیری بود، در این سفر مذاکراتی با طرف ازبکستانی انجام شد.

وی افزود: ارتقای ظرفیت‌های حمل‌ونقلی، بررسی مشکلات دوجانبه ایران و ازبکستان، به‌ویژه مسائل رانندگان کامیون، احیای کریدورها و افزایش ظرفیت کریدورهای منطقه‌ای از جمله محورهای مذاکرات با طرف ازبکستانی بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ادامه مسیر سفر از ازبکستان به ایران تصریح کرد: پس از تاشکند به شهرهای سمرقند، بخارا، فاراب و مرو سفر کردیم و از آنجا به سمت مشهد و سرخس آمدیم. در مجموع، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر از این مسیر را به‌صورت ترکیبی از حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای طی کردیم.

صادق با بیان اینکه شهرهای مورد بازدید از نقاط مهم مسیر تاریخی جاده ابریشم به شمار می‌روند، گفت: حدود ۶۰۰ کیلومتر از این مسیر را با قطار و ۶۰۰ کیلومتر دیگر را از طریق جاده طی کردیم. هدف از انتخاب این شیوه، از یک سو بررسی وضعیت حمل‌ونقل ریلی و مراودات منطقه‌ای و از سوی دیگر مشاهده مستقیم شرایطی بود که رانندگان کامیون‌های ایرانی در مسیرهای بین‌المللی با آن مواجه هستند.

وی ادامه داد: در این سفر این فرصت فراهم شد که در مرز فاراب، در مرز مشترک ازبکستان و ترکمنستان، و همچنین در مسیر مرو تا سرخس با رانندگان عزیز کشورمان گفت‌وگو کنیم. دو نفر از معاونان حوزه حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی نیز در این سفر همراه من بودند و موضوعات مطرح‌شده با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گفت‌وگو با رانندگان در پایانه مرزی سرخس اظهار کرد: رانندگان مسائل و مشکلات متنوعی را مطرح کردند که از جمله آنها می‌توان به موضوع سوخت، بیمه، تجهیزات مورد نیاز کامیون‌ها، تسهیل در جابه‌جایی و حمل‌ونقل و همچنین نحوه برخورد با رانندگان در گمرکات اشاره کرد.

صادق افزود: در کنار بیان مشکلات و مطالبات، رانندگان به اقدامات و حمایت‌هایی که در داخل کشور برای پشتیبانی از فعالیت آنها انجام می‌شود نیز اشاره داشتند. تلاش خواهیم کرد پس از این سفر، موضوعات و مسائل مطرح‌شده را با انجام بررسی‌های کارشناسی و پیگیری‌های لازم به نتیجه برسانیم.

وی با قدردانی از تلاش رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تأکید کرد: در میان انبوه کامیون‌هایی که در این پایانه حضور دارند، باید بگویم بخش عمده جریان حیاتی حمل‌ونقل و لجستیک کشور به دست رانندگان عزیزمان به حرکت درمی‌آید و این جریان به سراسر کشور و منطقه منتقل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: قدردان زحمات تمامی رانندگان کشور هستیم و امیدواریم با پیگیری نتایج این سفر و رسیدگی به مسائل و مشکلاتی که از نزدیک مشاهده و شنیده شد، بتوانیم بخشی از دغدغه‌های این قشر زحمتکش را برطرف کنیم.