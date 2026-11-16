باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام صادق فلاح‌پور به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با تشریح ظرفیت‌های کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه (س)، افزود: مجموع منابع موجود در بخش‌های مختلف کتابخانه به ۱۹۴ هزار و ۲۰۴ جلد و نسخه می‌رسد که در قالب مخازن و بخش‌های تخصصی نگهداری و در اختیار مراجعان و پژوهشگران قرار دارد.

وی با اشاره به منابع موجود در بخش قفسه باز کتابخانه، اضافه کرد: در بخش خواهران ۵۹ هزار و ۲۲۷ جلد و در بخش برادران ۶۶ هزار و ۳۳۸ جلد کتاب نگهداری می‌شود؛ همچنین بخش امانی دارای ۱۴ هزار و ۷۰۹ جلد کتاب است و بخش‌های مرجع خواهران و برادران نیز به ترتیب یک‌هزار و ۶۱ و یک‌هزار و ۱۴۶ جلد منبع دارند.

وی ادامه داد: گنجینه نفایس با یک‌هزار و ۳۰۶ جلد، مخزن ویژه کتاب‌های پیش از انقلاب با ۲۳ هزار و ۱۷۱ جلد، کتابخانه لاتین با یک‌هزار و ۶۳۱ جلد، مخزن بسته با ۱۰۶ جلد و گنجینه قرآن با ۲ هزار و ۲۱۴ جلد از دیگر بخش‌های این مجموعه به شمار می‌روند؛ همچنین گنجینه حضرت معصومه (س) نیز ۲۸۴ جلد کتاب را در خود جای داده است.

فلاح‌پور با اشاره به ارزش تاریخی و پژوهشی بخشی از منابع کتابخانه، بیان کرد: در این مجموعه ۴۳۰ جلد کتاب سربی، چهار هزار و ۱۰۹ جلد کتاب سنگی، ۳۷۶ نسخه قرآن خطی و ۲ هزار و ۸۷۷ نسخه کتاب خطی نگهداری می‌شود؛ همچنین یک‌هزار و ۵۷ جلد کتاب در مخزن ویژه کتب با عطف زرد قرار دارد.

وی درباره دیگر منابع اطلاعاتی کتابخانه نیز گفت: آرشیو روزنامه‌ها شامل یک‌هزار و ۶۱۴ شماره و آرشیو مجلات دارای ۶ هزار و ۴۳۰ شماره است و سه‌هزار و ۴۱۲ جلد کتاب پشتیبان نیز در این مجموعه نگهداری می‌شود.

رییس کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: تنوع منابع و وجود بخش‌های تخصصی و گنجینه‌های تاریخی، ظرفیت قابل توجهی برای بهره‌مندی علاقه‌مندان، محققان و پژوهشگران از منابع علمی و میراث مکتوب فراهم کرده است.

۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه هفته کتاب و کتابخوانی نام‌گذاری شده است.